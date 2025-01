Comment rompre avec l’habitude de se plaindre constamment ?

Saint Paul rappelle ici l’importance de ne pas se plaindre et de ne pas créer de murmures. Même en lisant la vie de Jésus, on peut constater que Jésus ne s'est jamais plaint des souffrances qu’il a endurées. Au contraire, il les a offertes pour le salut de tous. Découvrez quelques conseils pour éradiquer cette habitude et commencer à vivre une vie plus épanouie :