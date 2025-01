Tous ces clins Dieu entrevus lors du terrible incendie de Pacific Palisades

Alors que les flammes dévorent sans relâche le sud de la Californie, l’archidiocèse de Los Angeles et les associations caritatives se sont mobilisés pour offrir non seulement des ressources matérielles mais aussi un soutien moral et spirituel aux victimes. Des groupes de victimes s'organisent également. C’est notamment le cas des parents et grands-parents d’enfants fréquentant l’école catholique St. Monica’s Academy à Montrose. Ce groupe, soudé par la foi et la compassion, a offert bien plus que des biens matériels : il a tendu la main à ceux qui avaient tout perdu, apportant prière, espoir et réconfort dans l'épreuve. Leurs actions ont fait naître une véritable communauté de soutien, un pilier sur lequel les familles traumatisées peuvent s’appuyer pour reconstruire leur vie.