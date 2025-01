Grand prédicateur et éducateur du XVIIe siècle, saint Jean Eudes est appelé affectueusement le "saint Vincent de Paul de la Normandie". Il s’est entièrement voué à "établir la vie et le royaume de Jésus dans les âmes chrétiennes". Mais c’est aussi lui qui a été l’initiateur du culte liturgique des cœurs de Jésus et de Marie. Il a composé la messe et l’office avant même qu’il y ait une fête en l’honneur du Cœur de Marie et une autre au Cœur de Jésus. Le 20 octobre 1672, il a ainsi été l’auteur du premier office liturgique en l’honneur du Sacré-Cœur de Jésus. Il a également composé cette magnifique prière au Cœur-Sacré de Jésus :