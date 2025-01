Naissances en France : la dégringolade continue

La baisse était prévisible mais les chiffres définitifs font néanmoins froid dans le dos. L’Insee a publié ce mardi 14 janvier le bilan démographique de l’année 2024. La fécondité continue de baisser, malgré le "réarmement démographique" annoncé par Emmanuel Macron il y a un an. La natalité était déjà en berne en 2023, et les chiffres de 2024 ne vont pas en s’améliorant : avec 663.000 naissances en 2024, la natalité a chuté de 2,2% en un an et de 21,5% depuis 2010 (année du dernier pic des naissances). Si cette baisse est d’une ampleur moindre que celle enregistrée entre 2022 et 2023 (‑6,6 %), elle reste néanmoins plus importante que celle observée chaque année entre 2010 et 2022.