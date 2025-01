Pour transmettre l’espérance, scrutez la beauté

La beauté nous offre quelque chose que nous n’avions pas forcément cherché. Quelque chose dont on ne réalise l’importance vitale que lorsqu’on vient à en manquer. Ce quelque chose n’est pas matériel. C’est quelque chose "de plus". Et son cadeau est double : celui de la beauté elle-même et cette découverte qu’au fond de nous, nous aspirons "à plus". Car nous sommes plus que ce nous croyons. Notre vie englobe une réalité plus vaste que ce que nous imaginons. La vie, la création, l’histoire de l’humanité, le monde ont plus de sens que ce que nous en comprenons. La beauté, l’émerveillement nous permettent d’approcher ces mystères. L’académicien François Cheng a partagé cette sublime pensée dans une émission il y a quelques années et je ne l’ai jamais oubliée : "La beauté, c'est un signe par lequel la création nous signifie que la vie a du sens." Au fond, la beauté redonne goût à la vie, ici et maintenant, et donne de croire et de rêver l’avenir. Malgré tout. Et malgré nous.