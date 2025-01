Les phrases à éviter lors des réunions parents-profs

Ces rencontres sont prévues par l’article L 111-4 du Code de l’éducation : "Les parents d’élèves sont membres de la communauté éducative. Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque école et dans chaque établissement". Un souci de dialogue réitéré par une circulaire de 2006 sur le rôle et la place des parents à l’école, qui précise que "le dialogue avec les parents d’élèves est fondé sur une reconnaissance mutuelle des compétences et des missions des uns et des autres (le professionnalisme des enseignants dans le cadre de leurs fonctions, les responsabilités éducatives des parents) ainsi que sur le souci commun du respect de la personnalité de l’élève".