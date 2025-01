Les bienfaits de la synodalité dans l’Église

J’ai eu quant à moi la grâce de percevoir les bienfaits de cet exercice dans la mise en place de projets paroissiaux. Se retrouver ainsi entre baptisés pour prier chacun en essayant de mettre son cœur et son esprit en communion avec le désir de Dieu. Comprendre ensuite combien la parole de chacun est importante et digne d’écoute sans tenir compte de sa fonction ou de son "grade" mais parce que l’Esprit saint fait de chacun son temple. Laisser cette parole être portée par le souffle de celui qui l’inspire sans l’interrompre ou la juger, mais accueillir en vérité celui qui, en face de moi, avec la grandeur et les pauvretés de ce qu’il est, m’est donné comme le révélateur du visage de Jésus. Poser ensemble ces actes de foi et prendre enfin au sérieux cette configuration au Christ reçue au baptême qui fait de chacun un prêtre, un prophète et un roi. Ne pas chercher à décider, à trancher, rompre avec l’esclavage moderne qui presse et urge en prétendant qu’un bon chef doit avoir un avis sur tout et qu’il faut aboutir vite et clairement à des décisions concrètes. Accepter que la révélation se fasse, dans le temps sans borner d’avance ce que l’Esprit doit dire ou manifester...