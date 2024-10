Plus de trois ans après le début du synode sur la synodalité, le document final du plus grand chantier du pontificat de François a été approuvé ce 26 octobre 2024. Et ce texte de 155 paragraphes est une révolution de la gouvernance de l'Église qui va métamorphoser l'organisation des conférences épiscopales, des diocèses et des paroisses. Au cœur de cette révolution, il y a les "ministères laïcs", des responsabilités dans la liturgie ou la vie de la paroisse qui ne nécessitent pas d'être ordonnés. Le texte synodal prévoit de les promouvoir massivement, en invitant les prêtres à la "créativité" et au "discernement" dans leur gestion, une manière d'intégrer davantage les laïcs dans la vie des paroisses en fonction des besoins. Cette intégration des laïcs va de pair avec "la possibilité d'étendre et de stabiliser" la célébration des baptêmes et des mariages, l'incitation faite aux évêques à déléguer une partie de leurs missions, ou encore avec l'obligation d'instaurer des "organismes de consultation" composés de laïcs comme les conseils paroissiaux.