Ces capucins savent comment renouer avec leur âme d’enfant !

Glissades, roulades, placages, sans oublier - on ne déroge pas à la tradition -, une bonne bataille de boules de neige : les capucins s'offrent un moment de franche rigolade. Un témoignage de joie pure et simple, qui n'a pas manqué d'amuser les abonnés. "Comme c'est beau de les voir s'amuser", commente l'un d'entre eux; "Seigneur, donne-nous beaucoup de prêtres saints et joyeux !", "Les garçons demeurent toujours des garçons, quelle que soit leur vocation", s'amuse un autre.