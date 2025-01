Or, le premier "Dieu sauve" de la Bible n’est autre que Josué, dont le nom a le même sens que celui de Jésus. Josué est le bras droit de Moïse. Ce dernier, et sa génération avec, n’a pas vu la Terre promise destination de leur long exode depuis la terre d’esclavage d’Égypte. Quarante ans, ils ont été conduits par Dieu au désert, mais leurs murmures, signes de leur manque de foi, les empêchent d’accéder au pays de lait et de miel donné par le Seigneur. Effectivement, accéder à la Terre n’est pas un dû, mais la réalisation d’un acte de foi qui se traduit dans les actes. "Vois ! prévient Dieu par la bouche de Moïse, Je mets aujourd’hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Ce que je te commande aujourd’hui, c’est d’aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Alors, tu vivras et te multiplieras ; le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession." (Dt 30, 15-16)