La Marche pontificale, l’hymne officiel du Vatican composé par un Français

Deux ans plus tard éclate la seconde guerre d'indépendance italienne, au cours de laquelle les nationalistes italiens et la France écrasent les Autrichiens. Cette défaite entraîne la disparition progressive des États pontificaux, conclue en 1870 avec l'entrée des armées italiennes dans la ville de Rome. Et avec les territoires du pape, disparaît aussi la nécessité d'un hymne, et ce jusqu'à la signature des Pactes du Latran en 1929, date à laquelle la Gran Marcia Trionfale est restaurée par Pie XI.