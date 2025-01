La loi et l’ancienne alliance avaient laissé l’homme implorant et soupirant vers Dieu : « Ah ! Si tu déchirais les cieux et descendais » criait le prophète Isaïe. Ici le ciel s’ouvre et il ne se fermera plus, Dieu est descendu et il est avec nous tous les jours jusqu’à la fin. Il rend efficace les signes, il rend salvifique la conversion, ce n’est plus le temps de la loi mais le temps du mystère, c’est-à-dire le temps où Dieu vient récapituler toute chose dans le Christ et nous unir à lui dans Sa plénitude.