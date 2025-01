Le père Ihor Makar est le directeur d'un bureau local de Caritas, situé à Kherson, en Ukraine. Prêtre greco-catholique, il se rendait à l’église, lundi 6 janvier dernier, pour célébrer la Divine Liturgie à l'occasion de la fête de la Théophanie (l’Épiphanie). Dans sa voiture, il était accompagné de plusieurs séminaristes, quand il a soudain remarqué qu’un drone dans le ciel les suivait. "À cause du gel, la route était très glissante et nous ne pouvions ni nous arrêter ni faire demi-tour", a expliqué le père Makar à Vatican News. "J'ai compris que ce drone nous visait probablement". Et effectivement, le drone a alors lancé un engin explosif, brisant les vitres de la voiture, transperçant les portières et les roues avec des projectiles. Miraculeusement, seule la jambe du prêtre a été touchée par une partie de ces éclats, il va devoir être opéré, mais aucun séminariste n’a été tué ni blessé.