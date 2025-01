La “storia straordinaria” de Bernadette de Lourdes s’affiche partout à Rome

En présentant "uno spettacolo per tutti, credenti e non credenti" (un spectacle pour tous, croyants et non-croyants), la troupe a reçu le soutien enthousiaste du pape François, qui a pu saluer chacun des membres de l’équipe. Et conformément aux origines modestes de Bernadette, l’avant-première ne se fera pas devant la jet-set romaine, mais devant les sans-abri et les plus pauvres de la capitale italienne, pris en charge par l'aumônier du Pape, le cardinal Konrad Krajewski.