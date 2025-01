Une œuvre d’art en prison pour un jubilé de l’espérance

Il n’est pas inutile de se tourner vers le Vatican pour mieux comprendre la place que le pape François accorde à l’art contemporain. Ce qui intéresse d’abord François, c’est la démarche de l’artiste : son intention et le processus de création. En novembre 2014, il avait ainsi ouvert les jardins du Vatican au sculpteur argentin Alejandro Marmo, inaugurant un Christ ouvrier et une reproduction de la Vierge de Luján. Marmo, utilisant des rebuts de métal comme matière première, avait travaillé avec des toxicomanes en thérapie dans la ferme de Castel Gandolfo. Ensemble, ils avaient ramassé, trié et nettoyé divers déchets pour composer la figure du Christ crucifié. La forme et le matériau exprimaient à la fois l’abandon et le rejet, sublimés dans l’image d’un Jésus souffrant et solitaire.