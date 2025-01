Année jubilaire : la géopolitique des portes saintes

Seules ces quatre basiliques peuvent donc disposer d’une porte sainte, ouverte par le pape, et qui invitent les pèlerins à y venir l’année durant. Image du pèlerinage accompli sur la terre, ces portes illustrent aussi le thème du passage, rappelant les Hébreux traversant la mer Rouge, qui eurent la possibilité d’entrer en Terre promise, à la suite de Josué, et plus tard le baptême au Jourdain, qui est lui aussi un passage, et bien évidemment Pâques, dont le nom même signifie "passage". La porte renvoie donc à une symbolique, mais aussi à une histoire, qui s’inscrit dès les débuts de l’Ancien Testament, celle des passages et des terres traversées et habitées, mais aussi à une géographie.