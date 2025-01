Terre sainte : une nouvelle église sur le lieu de baptême du Seigneur

Seul l’évangéliste Jean mentionne un lieu précis pour le ministère de Jean-Baptiste : Béthanie "de l’autre côté du Jourdain" (Jn 1, 28) pour la différencier de l’autre Béthanie, à côté de Jérusalem, où Jésus ressuscite Lazare (cf. Jn 11). Matthieu, Marc et Luc parlent du "désert", du "désert de Judée" et de la "région du Jourdain". La tradition a donc situé le lieu de prédication du Précurseur, et du baptême du Seigneur, côté est du fleuve qui est aujourd’hui la frontière entre Israël et Palestine d’un côté et Jordanie de l’autre. Et, plus exactement, à quelques encablures de Jéricho, une localisation appelée Al-Maghtas, "immersion" en arabe, mais infondée au point de vue historique puisqu’il semblerait que le cousin du Christ baptisait plus au nord.