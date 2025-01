Avec Jean-Marie Le Pen, les Français se sont aperçus qu’on ne pouvait plus rire de tout

Jean-Marie Le Pen, arrivé sur la scène politique française trente ans trop tard ou trente ans trop tôt (je n’ose imaginer ce qu’il aurait produit en débarquant en politique à l’heure des réseaux sociaux) récapitule toutes les contradictions françaises. Il fut un Donald Trump cultivé, capable comme l’Américain de faire de la vulgarité une œuvre d’art, mais en y ajoutant les références classiques chères à la vieille Europe. Bon vivant et méchant, charmeur et odieux (il a assumé des ignominies antisémites), paria et coqueluche des médias, tribun et familier, populiste et millionnaire, démagogue et bonapartiste, traditionnel et libertaire, cynique et séducteur, bas de gamme et haut en couleur, il aura été un homme beaucoup plus complexe qu’il voulait le faire croire.