Mgr Rey renonce à sa charge d’évêque

"Quand on lance des projets, on prend toujours un risque. J’ai parfois manqué de discernement ou d’accompagnement. Pourtant, lorsque des dysfonctionnements étaient repérés, j’ai toujours pris les dispositions canoniques et administratives nécessaires", poursuit l'évêque qui décrit cette démission comme un "brusque changement de cap " et une "épreuve". Désireux de continuer sa mission au service de l'évangélisation, Mgr Rey affirme vouloir "soutenir des lieux d’incubation d’initiatives missionnaires", sans connaître encore le prochain lieu de sa mission. Au Figaro, il a confié avoir "à cœur de continuer à soutenir le développement de projets missionnaires pour faire rayonner l’Église, en particulier ceux s’inscrivant dans ces cinq grands piliers qui sont pour moi prioritaires : le respect et la défense de la vie et la famille, l’engagement auprès des personnes en fragilité et des lieux de précarité, les enjeux relatifs à l’éducation et la culture, la présence chrétienne dans les médias et réseaux de communication et, enfin, la formation chrétienne et pastorale de ceux qui exercent des responsabilités dans l’Église et la société."