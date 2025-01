Si bien qu’elle décide d’en faire son métier et décroche un bac pro Métiers de la Mode, avant d’intégrer une école de modélisme à Paris. Après une année de prépa, elle effectue une année d’étude en alternance chez Sergent Major, où elle est affectée au patronage informatique, bien loin du travail manuel qui intéresse la jeune fille : “Je ne me sentais pas très bien donc j’ai décidé d’arrêter et je suis partie à Rochefort (Charente) où j’ai obtenu mon Brevet des Métiers d’Art (BMA), option broderie métallique”, explique Sarah, qui a ainsi développé une expertise rare et recherchée en France : la broderie au fil d’or. Sarah dirige aujourd’hui Les Rêves de Sady, une entreprise de création de robes de mariée et de cérémonie brodées, aux côtés de son associée Cindy.