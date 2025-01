Née à Monza en 1965, Simona Brambilla est entrée chez les Missionnaires de la Consolata après avoir obtenu un diplôme d’infirmière en 1986. Elle y a fait sa profession religieuse en 1991 et a obtenu en 1998 une licence en psychologie à l’université Grégorienne de Rome puis un doctorat. Elle s’est rendue en 1999 au Mozambique où elle s’est occupée de la pastorale des jeunes dans un centre d’études. Professeur de psychologie à l’université Grégorienne de Rome (2002-2006), elle a été conseillère générale de sa communauté de 2005 à 2011. Elle est ensuite élue supérieure générale de cette communauté fondée en 1910, et présente aujourd’hui en Afrique, en Amérique, en Asie et en Europe. En 2017, elle est élue pour un second mandat de six ans. Deux ans plus tard, elle est nommée membre du dicastère pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique avec six autres femmes. En octobre 2023, la religieuse est choisie pour être secrétaire de ce dicastère, ce qui constituait déjà une première.