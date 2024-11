Qui au Vatican incarne encore une continuité avec Benoît XVI ?

Le cardinal suisse de 74 ans est actuellement le chef de dicastère le plus ancien au Vatican, puisqu’il a pris ses fonctions en juillet 2010 comme préfet du conseil pontifical pour la Promotion de l’unité des chrétiens. L’ancien évêque de Bâle était apprécié par le pontife allemand pour son expertise sur les questions œcuméniques, notamment le délicat dialogue avec le protestantisme. Sous le pontificat de François, le cardinal Koch a accompagné et structuré le rapprochement avec les autres Églises chrétiennes, avec de nombreux documents et voyages, marquant des rapprochements avec le monde orthodoxe et protestant. Il fut notamment l’une des figures clés de la visite du Pape en Suède en 2016, à l’occasion du cinquième centenaire de la Réforme luthérienne, et naturellement de son voyage de 2018 en Suisse, pour une visite au siège du Conseil œcuménique des Églises, à Genève.