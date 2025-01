La musique a conduit le créateur de la méthode Suzuki vers la foi catholique

Tout au long de son parcours en Allemagne, Suzuki se lie d’amitié avec des personnalités exceptionnelles qu’il rencontre dans des cercles culturels à Berlin. Parmi elles, il rencontre Albert Einstein qu’il a l’occasion d’entendre jouer du violon lors de rencontres privées. Suzuki observe que la plupart de ces personnalités sont non seulement des artistes exceptionnels, mais aussi des personnes d’une grande modestie, d’une grande sensibilité intellectuelle, et d’une générosité remarquable. Il comprend alors ce que l’étude de la musique peut apporter à une personne et c’est cette grandeur d’âme qu’il cherche à imiter et à transmettre dans sa propre vie. Il dit d’ailleurs que « si un musicien veut devenir un bon artiste, il doit d’abord devenir une personne plus raffinée », c’est ainsi que ses réalisations peuvent devenir crédibles et plus attrayantes.