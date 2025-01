Depuis le mois de septembre, Sagal, une Somalienne de 24 ans, est accueillie par le cabinet de recrutement Keyman, qui lui a aménagé un espace dédié au sein de ses bureaux nantais. "Elle dispose d’une chambre équipée d’un lit et d’une salle de bains privative, où elle peut laisser ses affaires en toute sécurité durant la journée", explique Marie Trottier-Placet, chargée de recrutement chez Keyman. La jeune femme réside dans les locaux de l’entreprise la nuit, entre 17h30 et 9h et le week-end, pour se reposer et avancer sur son projet d’insertion.