L’Église de Chine célèbre avec ferveur l’entrée dans le Jubilé

Malgré un climat de haute surveillance à l’égard de l'Église catholique de Chine, les processions et les cérémonies liées à l’ouverture du Jubilé ont manifesté publiquement l'intensité et la ferveur avec lesquelles les communautés catholiques chinoises accueillent le Jubilé. Les villes de Pékin, Shanghai et Guiyang (capitale de la province de Guizhou) ont vu défiler des processions de prêtres et de laïcs jusqu’à la cathédrale de leur diocèse. À Guiyang, dimanche 29 décembre, des silhouettes en carton représentant l'image grandeur nature du pape François ont été placées à l’intérieur de la cathédrale. L’évêque du lieu, Mgr Paul Xiao Zejiang, a exhorté à étudier, approfondir et mettre en pratique les paroles et les enseignements du Pape. Les prêtres, les religieuses et les laïcs ont été encouragés à "participer spontanément et intensément au pèlerinage de l'espérance avec foi, et à faire briller la lumière de l'espérance dans leur cœur et dans le monde".