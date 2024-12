Le Jubilé 2025 approche à grand pas ! Le 24 décembre 2024, le pape François ouvrira la Porte Sainte de la basilique Saint-Pierre du Vatican et marquera ainsi le début de cette année sainte qui se clôturera le 6 janvier 2026. À quelques semaines de ce grand événement, le Pape invite à prier pour ce Jubilé que l’Église catholique célèbre tous les quarts de siècle. "Prions pour que le Jubilé qui s’ouvre nous renforce dans la foi, en nous aidant à reconnaître le Christ ressuscité au milieu de nos vies, et nous transforme en pèlerins de l’espérance chrétienne", a déclaré François aux fidèles dans sa vidéo du mois de décembre réalisée par le Réseau mondial de prière du pape, publiée le 3 décembre. Le Dicastère pour l'Évangélisation a composé cinq prières officielles pour cette période de préparation, allant de la demande de sagesse aux expressions de louange et de gratitude. Des prières qui figurent dans le manuel “Apprends-nous à prier”, disponible en ligne et téléchargeable gratuitement sur le site Internet du Jubilé, dont le titre est tiré du onzième chapitre de l'Évangile de Luc (Lc 11,1). Une belle manière de préparer son cœur à accueillir au mieux la grâce extraordinaire que le Seigneur donne à ses fidèles.