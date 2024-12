[VIDÉO] Quand Marie reste debout malgré les flammes

Premièrement, son emplacement. Au XIXè siècle, Viollet le Duc installe cette statue de la Vierge à l'Enfant dans la cathédrale, devant le pilier sud du transept : elle devient ainsi la Vierge du Pilier. Deuxièmement, son style. Marie et Jésus sont dans une pose naturelle, il joue avec son voile, elle le regarde en souriant. Sa silhouette élégante en S cambre sa posture et fait sortir son pied droit. On a l’impression qu’elle va nous rejoindre. Troisièmement, son rayonnement. Claudel, le soir de Noël 1886, se convertit en la regardant. C’est le plus grand moment de sa vie. Avec Claudel, entrons dans la cathédrale, pour dire à Marie : "Mère de Jésus Christ, je ne viens pas prier. Je n’ai rien à offrir et rien à demander. Je viens seulement, Mère, pour vous regarder." Pendant l’incendie de 2019, la voûte s’effondre à ses pieds, mais Marie tient bon, elle ne tombe pas. Depuis le XIVè siècle, elle porte Dieu, elle donne Dieu, elle mène à Dieu. Rien ne pourra jamais l’en empêcher.