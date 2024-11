L’un des points forts du jubilé de 1950 fut la proclamation solennelle, par le pape Pie XII, du dogme de l’Assomption. Chose singulière, cette proclamation n’eut pas lieu le 15 août, jour fixé dans la tradition liturgique pour célébrer ce qui n’avait jamais été défini ex cathedra. C’est le 1er novembre, solennité de la Toussaint, que le Saint-Père déclara : "Nous affirmons, Nous déclarons et Nous définissons comme un dogme divinement révélé que l'Immaculée Mère de Dieu, Marie toujours vierge, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée en corps et en âme à la vie céleste". Un 1er novembre, donc. Pour montrer que la Vierge Marie, au cœur de la communion des saints, le peuple des rachetés, doit être vénérée en "premier lieu" ou "d’abord" par les croyants comme le disent la constitution Lumen gentium (§52) et la prière eucharistique.