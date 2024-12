Un Noël douloureux pour les habitants de La Roque-Gageac en Dordogne, qui ont vu la crèche de leur village disparaître sous les flammes par un incendie volontaire dans la nuit du 27 au 28 décembre. "Cette nuit un incendie l’a entièrement détruite et nous sommes tristes. Le froid, le gel, l’humidité, l’absence de bougie ou de système électrique nous font malheureusement penser à un acte volontaire", a annoncé sur Facebook le maire de la commune Luc Fouquet, postant les clichés de la crèche partie en fumée. Cet incendie aurait pu avoir des conséquences plus graves sur la charpente de la halle où la crèche était installée et les chalets alentour, sans l’alerte donnée par une automobiliste et l’intervention très rapide des pompiers et des gendarmes.