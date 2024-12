Il y a un an, Davide Renzoni, un électricien de Rome, effectuait des travaux d'entretien dans les salles de la Villa Farnesina, datant du XVIIe siècle, située sur la rive du Tibre. C’est alors qu’il aperçoit une trappe. Intrigué par cette présence inhabituelle, il dégage la trappe et découvre une pièce jusque-là inconnue. Ce n'est qu'après avoir éclairé le plafond que Davide Renzoni se rend compte de l'ampleur de sa découverte : le plafond de la pièce était orné de fresques époustouflantes, presque parfaitement conservées. "Je suis allé chercher une lampe et quand je l'ai allumée, tout est apparu : c'était une merveille", a-t-il confié à France 24.