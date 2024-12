Ces bâtiments ne sont pas réservés à accueillir des événements et réunions classiques. Ils sont bien plus que cela. Il s’agit de "la maison de prière où l’Eucharistie est célébrée et conservée, où les fidèles se rassemblent, où la présence du Fils de Dieu notre Sauveur, offert pour nous sur l’autel du sacrifice, est honorée pour le soutien et le réconfort des chrétiens, cette maison doit être belle et adaptée à la prière et aux célébrations eucharistiques" (1181).