En 2024, 13 missionnaires ont été tués dans le monde

Comme en 2023, l’Afrique compte le plus grand nombre de décès: six missionnaires tués, parmi lesquels deux laïcs du Burkina Faso. François Kaboré été tué le 25 février 2024 à Essakane lors d’un assaut d’un groupe djihadiste alors qu’il animait une réunion de prière avec la communauté locale, et le catéchiste Edouard Zoetyenga Yougbare a été enlevé et tué entre le 18 et le 19 avril près de Saatenga, dans le diocèse de Fada N’Gourma, dans l’est du pays. Au Cameroun, dans la soirée du 7 octobre à Yaoundé, le père Christophe Komla Badjougou, prêtre togolais Fidei Donum, a été tué. Le prêtre a été abattu devant le portail des Missionnaires du Cœur Immaculé de Marie à Mvolyé, un quartier de la capitale, précise Fides.