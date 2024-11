La communauté franciscaine, qui ne s'est pas réexprimée depuis l'attaque, a exprimé dans son premier message sa gratitude pour "les expressions de soutien et de solidarité reçues de divers secteurs de la société et de la communauté catholique de Valence". "Nous vous demandons de vous joindre à notre prière pour le rétablissement des frères blessés et pour la paix au monastère du Saint-Esprit. La Province de l'Immaculée Conception réitère son engagement dans le travail pastoral et social que les franciscains ont réalisé au monastère du Saint-Esprit au fil des années, confiante que, par la prière et la paix, ces problèmes pourront être surmontés", achève la communauté.