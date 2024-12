La mère de toutes les églises entre à son tour dans le Jubilé

Le cardinal Baldassare Reina, vicaire de Rome, a solennellement ouvert la Porte sainte de la basilique majeure Saint-Jean-de-Latran à l’occasion du Jubilé 2025, ce 29 décembre 2024. L’entrée latérale droite de la cathédrale de l’évêque de Rome sera ouverte aux pèlerins pendant l’ensemble du Jubilé, jusqu’à sa fermeture officielle le 28 décembre 2025. Pour mémoire la basilique Saint-Jean-de-Latran est l’église cathédrale de l’évêque de Rome, première en date et en dignité de toutes les églises d’Occident. Son titre inscrit sur le fronton — omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput — le rappelle : elle est la "mère et chef de toutes les églises de la ville et du monde".