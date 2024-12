Est-on responsable du bonheur de son conjoint ?

La responsabilité du conjoint n’est pas tant dans les choses à faire pour que l’autre soit heureux, mais dans une disponibilité du cœur pour traverser la vie ensemble, unis, dans la communion conjugale initiée le jour de leur mariage. Marcher à deux demande de la délicatesse, la cadence de l’un ne s’accorde pas toujours à la cadence de l’autre. Il est bon alors de se rappeler que le conjoint est un don de Dieu, un don pour soi-même : il est cet Autre qui révèle la vérité de mon être et m’aide à m’approcher de Dieu. Mon époux me dit quelque chose de moi-même. Il est une aide pour me bonifier, pour me libérer de mon péché et renaître malgré mes blessures. L’époux est un don que Dieu me donne pour m’approcher de Lui.