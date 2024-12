Cet acte de gratitude nourrit l’âme et aide à trouver un sens profond dans les événements de la vie. Une forme de prière silencieuse qui permet de se recentrer sur ce qui compte vraiment. "Heureux celui qui remercie du fond du cœur, même pour les plus petits bienfaits, et qui considère tout ce qu'il reçoit comme un don purement gratuit", disait saint Bernard de Clairvaux. Une pensée qui rappelle que chaque bienfait, même modeste, mérite d'être accueilli avec reconnaissance. De même, le philosophe et écrivain G.K. Chesterton soulignait que "la gratitude est la forme la plus élevée de la pensée" car elle transforme chaque instant en une source d’émerveillement et de bonheur. En cultivant la gratitude, on demeure plus proche de Dieu, dans une attitude de reconnaissance constante.