La prière silencieuse est-elle un acte de militantisme ?

La réponse de la Conférence des évêques catholiques d’Angleterre et du Pays de Galles a été vigoureuse. Par la voix de son porte-parole, Mgr Sherrington, elle a rappelé que "la liberté religieuse comprend le droit de manifester ses convictions privées en public par le témoignage, la prière et la sensibilisation caritative, y compris les installations d'avortement extérieures", qualifiant la nouvelle loi d’"inutile et disproportionnée" tout en assurant condamner "tout harcèlement et intimidation à l’égard des femmes". L’épiscopat s’inquiète en particulier du "manque de clarté en ce qui concerne la pratique de la prière privée et des offres d’aides" et insiste sur l’aspect discriminatoire pour les croyants d’une telle mesure en citant les mots du pape François : "Un pluralisme religieux sain, qui respecte véritablement les différences et les apprécie en tant que tels, n’implique pas la privatisation des religions dans le but de les réduire à l’obscurité tranquille de la conscience de l’individu ou de les reléguer aux enceintes fermées des églises, des synagogues ou des mosquées."