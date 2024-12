Avez-vous déjà prié l’ange gardien de votre diocèse ?

"Du début de l’existence au trépas, la vie humaine est entourée de leur garde et de leur intercession. Chaque fidèle a, à ses côtés, un ange comme protecteur et pasteur pour le conduire à la vie. Dès ici-bas, la vie chrétienne participe, dans la foi, à la société bienheureuse des anges et des hommes, unis en Dieu." [CEC n° 336]