À Agen, un évêque en marche pour le Jubilé !

Tous les 25 ans, l’Église célèbre un Jubilé, héritage des traditions vétérotestamentaires et occasion de pratiquer la pénitence et de faire miséricorde, particulièrement à travers des pèlerinages à Rome mais aussi dans tous les diocèses. Les évêques sont en effet invités à y ouvrir des portes saintes dans des lieux emblématiques pour permettre au plus grand nombre d’être "pèlerin d’espérance". C’est ainsi par exemple qu’à Agen, le Jubilé débutera le samedi 4 janvier par une procession entre l’église Saint-Hilaire et la cathédrale Saint-Caprais.