L’association des deux mots a une logique profonde. Se réconcilier avec le Père est source de grande joie, et le Jubilé est fait pour cela. "Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé" (Ps 29, 1) chante par exemple le psalmiste. "Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé !" (Lc 15, 32) affirme au frère jaloux le père du fils prodigue de la parabole après leurs retrouvailles. En 2025, les "pèlerins d’espérance" que sont les fidèles qui se rendront à Rome, ou pas, sont ainsi appelés à jubiler intérieurement et extérieurement, à proclamer que Dieu est venu les sauver en Jésus, que tous sont invités à se tourner à nouveau vers le Père, que nul ne doit désespérer de son péché.