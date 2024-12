L’incroyable set de Padre Guilherme pour la naissance du Sauveur

Platine, col romain et casque sur la tête, padre Guilherme s’était mondialement fait connaître en août 2023 lorsqu’il avait mixé pour les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) de Lisbonne. Une passion pour la musique et un certain talent qui lui ont permis un an plus tard d’être programmé au Hï Ibiza, l’un des plus célèbres clubs de l’île des Baléares. Clin Dieu s’il en est, il a été invité à y mixer… pile le jour du 25e anniversaire de son ordination.