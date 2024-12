Cinéma : “Fanfare” de Noël

Deux milieux, donc, à travers deux frères séparés dès la naissance sans le savoir, tous les deux adoptés, tous les deux musiciens. L’un, Thibaut, est un compositeur et chef d’orchestre mondialement admiré ; l’autre, Jimmy, joue du trombone dans la fanfare du village. Le bourgeois et le prolo ? Le risque de la caricature paresseuse était grand, dans la lignée de La vie est un long fleuve tranquille, où les deux milieux lourdement opposés ont surtout en commun d’être ridicules, voire un peu déplaisants. Emmanuel Courcol, dont l’ambition est de faire "un cinéma d’auteur populaire" — souvenir du "théâtre élitaire pour tous" d’Antoine Vitez ? — parvient au contraire à faire successivement admirer les deux, sans renoncer ni à faire rire, ni à émouvoir. Benjamin Lavernhe et Pierre Lottin, tous les deux impeccables dans leur rôle, rendent crédibles et émouvants ces deux frères qui oscillent entre le duel et le duo, comme entre lutte des classes et harmonie musicale.