Quatrièmement, le bœuf et l’âne. On dit que le bœuf représente le peuple de la Loi juive et que l’âne symbolise les païens. Ils sont le monde entier que Jésus est venu sauver. Nous en faisons partie nous aussi. En s’incarnant, Jésus nous arrache à la mort pour nous donner la vie éternelle. Et ça, c’est le plus beau des cadeaux !