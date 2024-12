En arrière-plan, s’effaçant devant le mystère qu’il accompagne, Joseph laisse toute la place à la Mère et l’Enfant. De sa main, il désigne Jésus à des personnages qui l’accompagnent. En arc de cercle, les bergers viennent adorer l’Enfant, appelés par les anges chantant la gloire de Dieu. "Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime." (Lc 2, 13-14)