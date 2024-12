La Cité Céleste, ou comment se laisser convertir par les périphéries

Ils ont le look de ces jeunes de banlieues, mais sont hyper-spirituels. On les marginalise facilement, ils évangélisent avec une force qui renverse les cœurs. On les suppose perdus au milieu des autres religions dominantes, ils convertissent : jamais les baptêmes n’ont été si nombreux dans les cités. Et si c’était là l’avenir de l’Église en France ? Et si nous nous laissions convertir par les périphéries ? Et si nous accueillions ces jeunes pour témoigner dans nos paroisses de villes et de campagnes ? Et si ces prêtres des cités étaient les missionnaires d’aujourd’hui ? Bientôt, ils seront les pasteurs de la moitié des catholiques en France. Cette Église, sous les radars, écoutons-la, aimons-la et encourageons-la.