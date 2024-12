[HOMÉLIE] À Noël, Dieu descend dans notre histoire intérieure

La messe de la nuit nous parle de Bethléem, de Marie et Joseph venus répondre au recensement de l’empereur Auguste. Saint Luc évoque cette naissance humble et cachée dans une étable aux abords de la ville. Ces bergers des prairies de Bethléem, cette lumière dans le ciel, les anges innombrables et leur joie inexprimable. Et cette rencontre, dont on ne saura pas grand-chose, entre les plus pauvres de ce monde et cet enfant, emmailloté et couché dans une mangeoire.