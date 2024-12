Noël dans les larmes à Magdebourg : que dire ?

Si au lieu de nous lamenter, nous nous essayons à réfléchir ? Pourquoi, oui, pourquoi le mal se déchaîne-t-il à l’heure où Dieu se fait l’un de nous ? Pourquoi la joie de Noël est-elle toujours habitée par la Passion ? À Noël, nous célébrons la naissance du Christ dans la joie et en même temps nous faisons chaque année la revue d’effectifs de nos morts, de ceux toujours plus nombreux qui ont quitté ce monde et de ceux toujours plus nombreux qui ne sont tout simplement pas là. Plus notre joie s’approfondit, plus elle héberge cette impression très douce et très douloureuse de nous savoir, avec Marie, exilés dans une vallée de larmes. En devenant l’un de nous, Dieu a connu cet exil. Il est avec nous dans cette blessure. Un aussi grand mystère mérite-t-il moins que notre silence ?