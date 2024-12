Les anges ont-ils parlé ou chanté la nuit de Noël ?

Un élément central du récit de la Nativité est la louange des anges lorsqu’ils annoncent la naissance de Jésus aux bergers, dans la nuit de Noël. L'Église a d’ailleurs conservé leurs paroles dans la liturgie de la messe, lorsque l'assemblée chante : Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Cependant, dans la Bible rien n’indique explicitement que les anges ont chanté le Gloria. La Bible mentionne seulement que les anges sont apparus aux bergers et ont loué Dieu. Dans l’Évangile selon saint Luc, il est écrit (Lc 2,13-14) : Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : "Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime".