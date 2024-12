Une nouvelle étape pour banaliser la GPA vient d’être franchie

C’est au nom du principe de l’« indisponibilité du corps humain » que notre société est censée protéger les mères et les enfants de la gestation pour autrui. Le corps n’est pas un matériau que l’on peut mettre à disposition d’autrui. L’utérus n’est pas un espace à louer. D’ailleurs, la maternité touche au corps et à l’esprit, dans leur globalité. Personne ne possède son corps, nous sommes notre corps, nous sommes indivisibles. C’est dans notre nature. L’ignorer va à l’encontre de ce que nous savons du vécu de l’humanité. Et du côté des enfants cette fois-ci… puisqu’il s’agit de "consentement", l’enfant consent-il à être arraché des bras de sa mère ? ce lien unique peut-il être remplacé par un contrat signé avec un étranger ? La GPA méprise ce que l’humanité a de plus précieux. Restons attentifs : la GPA gagne du terrain, et c’est la dignité humaine qu’il nous faut protéger.