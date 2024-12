Car bien au-delà de l’aspect matériel, c’est aussi d’espérance dont ont cruellement besoin les familles chrétiennes de Syrie. Des programmes pastoraux ont été prévus afin d’insuffler un peu d’espoir en cette période de Noël : à Alep, 900 enfants se verront offrir des cadeaux par le diocèse syriaque orthodoxe. Le diocèse des Arméniens catholiques d'Alep, deuxième plus grand diocèse catholique de la ville, (il compte six paroisses et environ 1.500 familles), prévoit lui aussi avec le soutien de l’AED une soirée de Noël pour les enfants. Au programme, des hymnes grégoriens interprétés par le chœur d'enfants et une remise de cadeaux. Et parce que la jeunesse est l’avenir de la Syrie, l’AED poursuit son soutien des couples chrétiens récemment mariés. L’objectif : aider les diocèses à soutenir de jeunes mariés dont les moyens financiers trop minces dissuadent de créer une famille. Grâce à une subvention, ils peuvent louer une maison pendant un an, ou encore acheter les meubles dont ils ont besoin pour leur nouveau foyer.